“Βουτιά” στις τιμές του πετρελαίου μετά την ειρηνευτική αντιπρόταση του Ιράν στις ΗΠΑ

Αλλαγή τάσης σημειώνεται στην αγορά του πετρελαίου, με τις τιμές να υποχωρούν κάθετα μετά τις πληροφορίες ότι το Ιράν έστειλε νέα ειρηνευτική πρόταση στις ΗΠΑ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν κάτω από τα 110 δολάρια ανά βαρέλι φτάνοντας στα 107 δολάρια, μειώνοντας σημαντικά τα εβδομαδιαία κέρδη τους, μετά την αναφορά του Axios ότι το Ιράν απάντησε στις τροποποιήσεις των ΗΠΑ σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Η πτώση για το Brent στις συναλλαγές της Παρασκευής (01/05) αγγίζει το 3%, ενώ πιο βίαιη είναι η πτώση για το αμερικανικό αργό WTI που διαπραγματεύεται κοντά στα 100 δολάρια.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Τραμπ αντιμετωπίζει την προθεσμία 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν καθώς με βάση τον νόμο του 1973, τα στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν εντός 60 ημερών, εκτός εάν το Κογκρέσο εγκρίνει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων, κάτι που δεν έχει κάνει.

Η προθεσμία των 60 ημερών εκπνέει σήμερα 1η Μαΐου.