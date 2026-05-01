Κούβα: Καταδικάζει ως “παράνομες” και “καταχρηστικές” τις νέες αμερικανικές κυρώσεις

THESTIVAL TEAM

Η Κούβα καταδίκασε σήμερα ως «παράνομες» και «καταχρηστικές» τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ κατά της Αβάνας, εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι ανήσυχη και απαντά με νέα μονομερή, παράνομα και καταχρηστικά καταναγκαστικά μέτρα κατά της Κούβας», δήλωσε ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες με ανάρτηση στο X.

Οι νέες κυρώσεις στοχεύουν συγκεκριμένα ξένες τράπεζες που συνεργάζονται με την κουβανική κυβέρνηση και επιβάλλουν περιορισμούς σχετικά με τη μετανάστευση.

Κούβα

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Κούβα: Καταδικάζει ως “παράνομες” και “καταχρηστικές” τις νέες αμερικανικές κυρώσεις