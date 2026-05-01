Δέσποινα Καμπούρη κατά Δημήτρη Ουγγαρέζου: “Kαμία διάθεση δεν θα είχα να ασχοληθώ μαζί του”

Αφορμή από σχόλιο που έκανε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στο Χ, για εκείνην, πήρε η Δέσποινα Καμπούρη και εξαπέλυσε “πυρά” μέσα από τα social media τη νύχτα της Παρασκευής.

Ειδικότερα, ο παρουσιαστής και συνεργάτης της Φαίης Σκορδά στην πρωινή ζώνη του Μεγάλου Καναλιού επισήμανε χαρακτηριστικά πως “η κοπέλα (όπως και η Φωτεινή) είναι μπλοκαρισμένες από όλους μου τους λογαριασμούς. Ωστόσο, ισχυρίζονται ότι είδαν τις αναρτήσεις μου. Όπως σχολίαζε επί 1 εβδομάδα κάτι που δεν άκουσε ποτέ να λέω στο ραδιόφωνο αξιόπιστη φαίνεται”.

Έτσι, λίγες ώρες αργότερα, η Δέσποινα Καμπούρη αναδημοσίευσε την εν λόγω αναφορά σε ιστορία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram υπογραμμίζοντας, με αιχμηρό τρόπο, τα εξής.

“Επειδή είμαι μπλοκαρισμένη λοιπόν και δεν μπορώ να απαντήσω ούτε στον ίδιο ούτε στα ανώνυμα accounts με τα οποία συνδιαλέγεται στο Χ (άλλωστε είναι μετρ σε αυτό), ας ενημερώσει κάποιος τον κ. Ουγγαρέζο ότι οι αναρτήσεις του προβλήθηκαν στην εκπομπή και στα περισσότερα sites. Άλλωστε γι’ αυτό τις έκανε”.

“Η αλήθεια είναι ότι, αν δεν είχαν πέσει με αυτόν τον τρόπο στην αντίληψη μου, καμία διάθεση δεν θα είχα να ασχοληθώ μαζί του” καταλήγει η όμορφη παρουσιάστρια σ’ αυτό το διαδικτυακό της ξέσπασμα για τον συνάδελφο της.

