Θεσσαλονίκη: Κλείνουν στις 20:00 τρεις σταθμοί του μετρό λόγω της απεργίας της ΓΣΕΕ

Σε λειτουργία βρίσκονται και πάλι οι τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης που είχαν κλείσει από σήμερα το πρωί, κατόπιν εντολής της ΕΛΑΣ, εξαιτίας των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της THEMA, οι σταθμοί που επαναλειτουργούν είναι οι εξής: «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο»

Ωστόσο, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, από τις 20:00 έως και τη λήξη της λειτουργίας της Γραμμής (23:00), θα ανασταλεί η λειτουργία των σταθμών «Πανεπιστήμιο», «Ευκλείδης» και «Βούλγαρη».

Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ενώ η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.