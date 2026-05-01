Θεσσαλονίκη: Κλείνουν στις 20:00 τρεις σταθμοί του μετρό λόγω της απεργίας της ΓΣΕΕ

THESTIVAL TEAM

Σε λειτουργία βρίσκονται και πάλι οι τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης που είχαν κλείσει από σήμερα το πρωί, κατόπιν εντολής της ΕΛΑΣ, εξαιτίας των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της THEMA, οι σταθμοί που επαναλειτουργούν είναι οι εξής: «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο»

Ωστόσο, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, από τις 20:00 έως και τη λήξη της λειτουργίας της Γραμμής (23:00), θα ανασταλεί η λειτουργία των σταθμών «Πανεπιστήμιο», «Ευκλείδης» και «Βούλγαρη».

Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ενώ η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

