Πρόστιμο 150 ευρώ για όσους δεν έχουν αυτό το αξεσουάρ στο αυτοκίνητο – Ποιους οδηγούς αφορά

Για ορισμένους οδηγούς, τα γυαλιά οράσεως δεν είναι απλώς ένα αξεσουάρ ή θέμα προσωπικής επιλογής, άλλα ένα κρίσιμο εργαλείο που διασφαλίζει την οδική τους ασφάλεια, άλλα και την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών που βρίσκονται στους δημοσίους δρόμους.

Φυσικά η όραση θεωρείται η πιο σημαντική από τις πέντε αισθήσεις κατά την οδήγηση. Ακόμα και να το σκεφτεί κανείς από βιολογικής φύσεως, σχεδόν το 30% του εγκεφάλου αφιερώνεται στην επεξεργασία και ερμηνεία οπτικών ερεθισμάτων, κάτι που υπογραμμίζει τον καθοριστικό της ρόλο στην ασφαλή αντίληψη του δρόμου.

Φυσικά και η ακοή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οδήγηση αφού και τα ηχητικά ερεθίσματα μπορούν να μας κάνουν να έχουμε τη σωστή αντίδραση στον δρόμο, ωστόσο σε κάθε περίπτωση η σωστή όραση επιτρέπει στους οδηγούς να αντιδρούν γρήγορα και να κινούνται με ασφάλεια, μειώνοντας τις πιθανότητες επικίνδυνων καταστάσεων.

Παρά τη σημασία της καλής ορατότητας κατά την οδήγηση, αρκετοί είναι οι οδηγοί που αντιμετωπίζουν μικρότερα ή μεγαλύτερα θέματα όρασης επιλέγουν να μην χρησιμοποιούν τα γυαλιά οράσεως, σκεπτόμενοι πως είτε δεν τους βολεύει ή ότι θα πραγματοποιήσουν μια μικρή απόσταση όποτε δεν είναι και τόσο αναγκαίο, αυξάνοντας όμως σημαντικά όμως τον κίνδυνο ατυχημάτων και θέτοντας τον εαυτό τους και τους γύρω τους σε κίνδυνο.

Για αυτό το λόγο, ο νέος ΚΟΚ επισημαίνει πως οι οδηγοί που έχουν ανάγκη διορθωτικών μέσων όρασης, οφείλουν να τα χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση, είτε πρόκειται για αυτοκίνητο είτε για δίκυκλο.

Μάλιστα, ο κωδικός 01 στο δίπλωμα οδήγησης δηλώνει την υποχρεωτική χρήση γυαλιών ή φακών επαφής. Επιπλέον, ο κάτοχος του διπλώματος οφείλει να έχει μαζί του και ένα δεύτερο ζευγάρι γυαλιά για την περίπτωση που το πρώτο χαθεί ή υποστεί ζημιά.

Σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος ΚΟΚ ο παραβάτης οδηγός τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ καθώς και την αφαίρεση του διπλώματος για 20 ημέρες.

Πηγή: carandmotor.gr