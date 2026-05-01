Γρηγορίου: Αυτοσκοπός η 5η θέση, θέλουμε να την κατακτήσουμε για πολλούς λόγους

Σε δηλώσεις του στη NOVA ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης του Άρη με τον ΟΦΗ (3/5), ο Μιχάλης Γρηγορίου έδωσε το στίγμα της προσέγγισης των «κιτρίνων» μέχρι το φινάλε των πλέι οφ του γκρουπ 5-8. Ο Έλληνας τεχνικός υπογράμμισε πως από τους παίκτες του περιμένει συνέπεια, σοβαρότητα και αγωνιστική αξιοπρέπεια, ανεξάρτητα από τη βαθμολογική θέση, θέτοντας ως βασικό στόχο την προστασία του κύρους του συλλόγου. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα εναπομείναντα παιχνίδια των πλέι οφ αποτελούν ευκαιρία για την ομάδα να δείξει χαρακτήρα και να κλείσει τη σεζόν με θετικό πρόσημο, ενώ ζήτησε συγκέντρωση μέχρι το τέλος της διαδικασίας.

«Αρχικά, να συγχαρώ την ομάδα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου! Μια πολύ σημαντική επιτυχία για τον οργανισμό του ΟΦΗ μετά από τόσα πολλά χρόνια. Σε ό,τι αφορά στο δικό μας γκρουπ στο πρωτάθλημα, η εξέλιξη αυτή αφήνει τις άλλες τρεις ομάδες χωρίς ουσιαστικό στόχο. Για εμάς πλέον διακυβεύεται η πέμπτη θέση, που είναι αυτοσκοπός για τον Άρη. Θέλουμε να την κατακτήσουμε για πολλούς και διάφορους λόγους. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στα τέσσερα εναπομείναντα παιχνίδια, αρχής γενομένης από αυτό με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ, στο Παγκρήτιο» ανέφερε και συνέχισε:

«Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που το τελευταίο διάστημα έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε σωστά. Ζήτησα από τα παιδιά να τερματίσουμε στην ψηλότερη θέση του γκρουπ, στο οποίο συμμετέχουμε στα πλέι οφ. Από εκεί και πέρα, μέχρι το τελευταίο παιχνίδι πρέπει να παίζουμε στο 100%. Ενδεχομένως, στα τελευταία παιχνίδια θα δοθεί ευκαιρία και σε κάποιους άλλους παίκτες, για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα. Έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες ότι δεν θα αλλάξουμε αγωνιστικό πρόσωπο, σε σχέση με αυτό που δείξαμε στα δύο τρία τελευταία παιχνίδια. Θέλουμε να πάμε στο Παγκρήτιο και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, για να ανέβουμε ψηλότερα στη βαθμολογία».

Κατέληξε λέγοντας: «Πιστεύω ότι θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι, μπροστά σε πολύ κόσμο, γιατί ο ΟΦΗ ακόμη γιορτάζει την κατάκτηση του Κυπέλλου. Το παιχνίδι περιμένω ότι θα είναι ανοικτό. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια πολύ καλή αγωνιστική εικόνα».

