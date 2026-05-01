Νίκη Λυμπεράκη: Αισθανόμαστε μια τρομερή ανάγκη της τελειότητας που δεν είναι ανθρώπινη

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Νίκη Λυμπεράκη στο νέο τεύχος του περιοδικού Vita και τη συνάδελφο της, Μικαέλα Θεοφίλου. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο “κυνήγι” της τελειότητας στη σύγχρονη εποχή αλλά και στη σχέση που η ίδια διατηρεί με τον χρόνο.

Ζούμε σε μια εποχή όπου η τελειότητα είναι πάντα το ζητούμενο. Αυτό είναι κάτι που σε πιέζει ή το έχεις λύσει;

Όλοι οι άνθρωποι – πολύ περισσότεροι οι γυναίκες, αλλά νομίζω πλέον και οι άνδρες – αισθανόμαστε μια τρομερή ανάγκη της τελειότητας, η οποία όμως δεν είναι ανθρώπινη. Δεν είναι ανθρώπινο να είσαι 50 χρονών και να θέλεις, για παράδειγμα, να έχεις το σώμα που είχες στα 18 σου. Μπορείς να το αποκτήσεις με υπερπροσπάθεια. Όμως αξίζει τον κόπο;

Αξίζει τον κόπο να κυνηγάμε μια εικόνα που στο τέλος της ημέρας απαιτεί τρομερή ενέργεια και απίστευτο χρόνο που θα μπορούσαμε να δαπανήσουμε σε άλλα πράγματα; Στη δουλειά δεν υπάρχει μέρα μετά το τέλος μια συνέντευξης ή ενός γυρίσματος που δεν θα τα ξανατρέξω στο μυαλό μου και δεν θα βρω χίλια λάθη. Αυτό δεν σταματάει ποτέ.

Με τον χρόνο έχεις συμβιβαστεί;

Ναι, κάπως έχω συμβιβαστεί. Έχω συνειδητοποιήσει ότι οι άνθρωποι μεγαλώνουμε. Ότι ο χρόνος έχει σοφία, έχει όμως και φθορά. Και κάπως είναι μονόδρομος η επιλογή να συμφιλιωθείς με αυτό γιατί αλλιώς θα τρελαθείς. Παίζεις με έναν εκ των πραγμάτων αήττητο αντίπαλο, οπότε κάπως πρέπει να υποκλιθείς σε αυτόν και να τον αφήσεις να κάνει τη δουλειά του τελικά. Και να είσαι ευγνώμων,

Να είσαι ευγνώμων που είσαι εδώ και μεγαλώνεις και φθείρεσαι. Εγώ, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια έχω πρεσβυωπία, δεν μπορώ να περάσω κλωστή από βελόνα. Τι να κάνω; Το αντιμετωπίζω με χιούμορ.