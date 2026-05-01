Αστειάκι Τραμπ για το ενδεχόμενο να ξεκινήσει να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο: “Δεν μου αρέσει να φαίνομαι 10 κιλά πιο παχύς”

Μετά από δύο απόπειρες δολοφονίας κατά του και ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς σχεδόν δίπλα του, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει και είναι αρνητικός στο να ξεκινήσει να βάζει αλεξίσφαιρα γιλέκα στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Μία εβδομάδα μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, τόσο για τις έρευνες των αρχών όσο και για το ενδεχόμενο να ξεκινήσει να φορά αλεξίσφαιρα γιλέκα, ως ένα μέτρο για να ενισχυθεί η ασφάλειά του.

«Δεν ξέρω αν μου αρέσει να φαίνομαι 10 κιλά πιο παχύς» απάντησε χαρακτηριστικά, τελείως άνετος, παρά τον τρόμο που έχει βιώσει τουλάχιστον τρεις φορές στη ζωή του. Και ο λόγος γίνεται για τις δύο απόπειρες δολοφονίας στο γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα και κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στη Πενσιλβάνια όπου τραυματίστηκε στο αυτί, αλλά και για τους πυροβολισμούς στο Χίλτον όπου έπεσαν σε απόσταση «αναπνοής» από την αίθουσα που δειπνούσε.

Τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν όλο και περισσότερες πληροφορίες για το ότι εξεταζόταν το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να ενισχύσει με αυτόν τον τρόπο την ασφάλειά του.

«Με έχουν ρωτήσει. Μάλλον είναι κάτι που πρέπει να εξετάσει κανείς. Από τη μια δεν θες να το κάνεις γιατί είναι σαν να υποχωρείς μπροστά στο κακό. Οπότε δεν ξέρω», συνέχισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δείξει αρκετές φορές την ευαισθησία του σχετικά με τα ζητήματα της εμφάνισής του, μιας και τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τουλάχιστον 10 κιλά, χωρίς να μπορεί να τα χάσει.

Ντόναλντ Τραμπ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Γάλλος ΥΠΕΞ: Το σχέδιο των ΗΠΑ για τη δημιουργία ενός συνασπισμού για να ανοίξει και πάλι το Στενό του Ορμούζ δεν είναι ανταγωνιστικό

MEDIA NEWS 28 λεπτά πριν

Eurovision 2026: Η ελληνική αποστολή έφτασε στη Βιέννη – Ο Ακύλας αγκαλιά με τους φανς

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Στην Ελλάδα αποβιβάζονται οι 175 ακτιβιστές μετά το ρεσάλτο σε στολίσκο που πήγαινε στη Γάζα – “Την ευχαριστούμε” λέει το Ισραήλ

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε ξανά δράση κατά του Ιράν, δηλώνει ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Καταβεβλημένος ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – “Έκανα το χρέος μου”, δηλώνει και ζητά να παραμείνει υπό κράτηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Νίκος Παππάς για προσχώρηση Φαραντούρη στα ΠΑΣΟΚ: “Ας κριθεί ο καθένας με τις επιλογές του”