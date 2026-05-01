Καστοριά: Χειροπέδες σε 28χρονο που είχε στη κατοχή του ναρκωτικά χάπια – Δείτε φωτογραφία

Συνελήφθη, χθες τις βραδινές ώρες στην Καστοριά, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Καστοριάς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, 28χρονος ημεδαπός, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη χώρα, χθες το βράδυ στην πόλη της Καστοριάς, πραγματοποιήθηκε από προαναφερόμενους αστυνομικούς έλεγχος στον 28χρονο, όπου βρέθηκαν στη κατοχή του και κατασχέθηκαν συνολικά 29 δισκία χαπιών, που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί ναρκωτικών, την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Ελληνική Αστυνομία Καστοριά

