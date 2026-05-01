Μελβούρνη: Γυναίκα πέταξε πιάτο με φαγητό στο πρόσωπο σερβιτόρας και την τραυμάτισε – Δείτε βίντεο

Οργή έχει προκαλέσει στη Μελβούρνη βίντεο από κάμερες ασφαλείας που αποτυπώνει μία γυναίκα να επιτίθεται σε σερβιτόρα, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει.

Η επίθεση έγινε στην περιοχή Έσεντον στη Μελβούρνη. Όπως φαίνεται από τα πλάνα, η σερβιτόρα περπατούσε στο πεζοδρόμιο κρατώντας πιάτα γεμάτα φαγητό, όταν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με την γυναίκα.

Χωρίς κανέναν λόγο, της πέταξε με δύναμη τα πιάτα στο πρόσωπο, της χτύπησε το χέρι και έφυγε από το σημείο, με την σερβιτόρα να κοιτάζει με απορία γύρω της, χωρίς να μπορεί να καταλάβει το τι έχει συμβεί.

Από την επίθεση της έσπασε και ένα δόντι.

Η επιχείρηση έκανε έκκληση στα social media για πληροφορίες σχετικά με την γυναίκα ώστε να εντοπιστεί και να συλληφθεί.

