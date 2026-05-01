Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα αυξήσει την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε ευρωπαϊκά οχήματα
THESTIVAL TEAM
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αυξήσει την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι η ΕΕ δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία.
«Με βάση το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται με την πλήρως συμφωνημένη εμπορική μας συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις ΗΠΑ», έγραψε σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Είναι πλήρως κατανοητό και συμφωνημένο ότι, αν παράγουν αυτοκίνητα και φορτηγά σε εργοστάσια των ΗΠΑ, δεν θα υπάρχει κανένας δασμός», πρόσθεσε ο Τραμπ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Εντοπίστηκαν οβίδες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε έργα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκη
- ΥΠΕΞ: Στο Κέντρο Υγείας Σητείας 31 ακτιβιστές του στολίσκου που ταξίδευε προς τη Γάζα, οι υπόλοιποι αναχωρούν από την Κρήτη
- Ευσταθία Τσαπαρέλη: “Η γέννηση του γιου μου με άλλαξε ως άνθρωπο και, μοιραία, με “μεγάλωσε” ως ηθοποιό”