Φθιώτιδα: Λαμπάδιασε νταλίκα τη νύχτα στην εθνική οδό – Δείτε εικόνες

Ήταν γύρω στις 2:00′ τα ξημερώματα όταν ο Τούρκος οδηγός της νταλίκας, που κινούταν από Αθήνα προς Λαμία, στο ύψος του Μαρτίνου είδε να βγαίνει πυκνός καπνός από το πίσω μέρος της καρότσας.

Αμέσως έκανε στην άκρη το τεράστιο όχημα και κάλεσε σε βοήθεια, ενώ προσπάθησε με δικά του μέσα να προλάβει το κακό.

Δυστυχώς όμως, παρά την βροχή, οι φλόγες τύλιξαν πολύ γρήγορα την νταλίκα που μετέφερε ανταλλακτικά με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.

