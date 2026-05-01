Λουτσέσκου: Δεν είναι για μένα η θέση του προπονητή της Εθνικής

Τις προηγούμενες μέρες και μετά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε αρκετά στα ΜΜΕ της Ρουμανίας και ένα από τα θέματα που ξεκαθάρισε είναι οι σκέψεις του για το αν θα επέστρεφε στον πάγκο της εθνικής Ρουμανίας.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν βλέπει πλέον τον εαυτό του σε ρόλο Ομοσπονδιακού. Μάλιστα, η εθνική ομάδα της Ρουμανίας ήταν η μόνη εμπειρία αυτού του είδους στην καριέρα του και από το 2011 μέχρι σήμερα, έχει προπονήσει τις εξής ομάδες: Ραπίντ, Ελ-Τζάις, Πετρολούλ Πλοέστι, SKODA Ξάνθη, ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης (δύο φορές) και Αλ-Χιλάλ.

Ο ίδιος δήλωσε συγκεκριμένα στο Pro TV: «Ας μην το συζητάμε άλλο! Έχω εμπειρία, μου αρέσει πολύ να εργάζομαι σε σύλλογο, ο προπονητής στον σύλλογο είναι στο γήπεδο κάθε μέρα, μεταδίδει τις ιδέες του κάθε μέρα, έχει διαφορετικό έλεγχο. Με την εθνική ομάδα εξαρτάται από στιγμές, δεν είναι καθόλου εύκολο, χτίζεις μια ομάδα στο μυαλό σου και στην επόμενη κλήση διαπιστώνεις ότι 5 ή 6 παίκτες από αυτούς που είχες στο μυαλό σου είτε είναι τραυματίες είτε δεν παίζουν πλέον για τις ομάδες του συλλόγου, επειδή αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα του ρουμανικού ποδοσφαίρου.

Εξαρτάται από πάρα πολλές πτυχές, οπότε δεν θέλω καν να συζητήσω αυτό το θέμα. Δεν αφορά την εθνική ομάδα της Ρουμανίας, γενικά, μια εθνική ομάδα. Δεν νομίζω ότι είναι για μένα (δηλαδή – η δουλειά ενός Ομοσπονδιακού προπονητή)».

Τέλος, ο Ρουμάνος τεχνικός του Δικεφάλου ήταν ξεκάθαρος ότι δεν τον ενδιαφέρει αυτό το κεφάλαιο.