Βίντεο της κινηματογραφικής κλοπής ATM από σούπερ μάρκετ στην Αρτέμιδα, το ξήλωσαν, το φόρτωσαν στο αγροτικό και εξαφανίστηκαν

Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της διαφυγής αγροτικού οχήματος με το ΑΤΜ στην καρότσα του, το οποίο είχε προηγουμένως αφαιρεθεί από σούπερ μάρκετ στην Αρτέμιδα, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στις εικόνες αποτυπώνεται το όχημα να απομακρύνεται από το σημείο με ιλιγγιώδη ταχύτητα, αμέσως μετά την αφαίρεση του μηχανήματος ανάληψης μετρητών.



Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (1/5), περίπου στις 03:55, στη λεωφόρο Καραμανλή στην Αρτέμιδα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, άγνωστοι δράστες είχαν στοχοποιήσει το ΑΤΜ που ήταν τοποθετημένο στην πρόσοψη του σούπερ μάρκετ.

Με συντονισμένες κινήσεις και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, οι δράστες κατάφεραν να ξηλώσουν ολόκληρο το ΑΤΜ και να το φορτώσουν στην καρότσα αγροτικού οχήματος, πριν τραπούν σε φυγή.

Το περιεχόμενο του ΑΤΜ παραμένει άγνωστο, ωστόσο εκτιμάται ότι, λόγω της αργίας, πιθανότατα ήταν πλήρως εφοδιασμένο ώστε να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει την ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών και να φτάσουν στην ταυτοποίηση και σύλληψή τους.