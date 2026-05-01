Μεσσηνία: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 21χρονο και τέσσερις τραυματίες

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 21χρονο οδηγό αυτοκινήτου, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή Άγιος Φλώρος της Μεσσηνίας.

Ο 21χρονος φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο προσέκρουσε σε άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 55χρονος.

Αποτέλεσμα του τροχαίου, σύμφωνα με το thebest.gr, εκτός από τον θάνατο του 21χρονου ήταν ο σοβαρός τραυματισμός δύο ακόμη ατόμων που επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο, ένα εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Από το άλλο όχημα, ο 55χρονος οδηγός και η 53χρονη συνοδηγός τραυματίστηκαν ελαφρά.