Πέτρος Πολυχρονίδης: Δεν έχω το ταλέντο να κάθομαι σε ένα πάνελ και να σχολιάζω άλλους

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Πολυξένη Καραμίχα με αφορμή τη διπλή τηλεοπτική του παρουσία στο STAR. Μεταξύ άλλων, δε, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στο κομμάτι της “αντιπαλότητας” ανάμεσα σε διαδίκτυο και τηλεόραση αλλά και στην προοπτική να βρεθεί στο μέλλον σε ένα μαγκαζίνο ή μια εκπομπή σχολιασμού.

Πιστεύεις ότι το διαδίκτυο είναι “εχθρός” της τηλεόρασης;

Δεν νομίζω ότι το διαδίκτυο είναι εχθρός – θα μπορούσε να είναι ένας πολύ δυνατός σύμμαχος. Υπάρχουν projects που δεν μπορούν να γίνουν στο διαδίκτυο. Είναι μοντέρνες ιδέες, παραγωγές με υψηλό επίπεδο, που δεν συγκρίνονται εύκολα με κάτι διαδικτυακό. Άρα το θέμα δεν είναι το διαδίκτυο.

Ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της τηλεόρασης είναι η ίδια η τηλεόραση – το πόσο ανανεώνεται, πόσο φρεσκάρει τις ιδέες, τα φορμάτ και τα προγράμματα της. Ειδικά οι νέοι, στρέφονται στο ίντερνετ γιατί έχουν κουραστεί από την επανάληψη και την “ξύλινη” γλώσσα. Η τηλεόραση χρειάζεται να προσαρμοστεί στις σύγχρονες τάσεις.

Θα σε ενδιέφερε ένα διαφορετικό κόνσεπτ, ένα μαγκαζίνο ή μια εκπομπή σχολιασμού;

Δεν το αποκλείω, αλλά δεν είναι προτεραιότητα μου. Κυρίως γιατί νιώθω ότι δεν έχω το ταλέντο ή τη φύση να κάθομαι σε ένα πάνελ και να σχολιάζω άλλους. Στο παρελθόν, όταν χρειάστηκε να καλύψω τέτοιες θέσεις, ένιωσα σαν ψάρι έξω από το νερό. Δεν είχα τη φυσικότητα και την άνεση που απαιτεί αυτό το είδος. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν εξαιρετικά.