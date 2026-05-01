ΔΥΠΑ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες

Την προσοχή των πολιτών εφιστά η ΔΥΠΑ, καθώς έχουν καταγραφεί νέες περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών από επιτήδειους που προσποιούνται ότι καλούν εκ μέρους της υπηρεσίας ή άλλων δημόσιων φορέων.

Οι δράστες επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονται να γνωρίζουν βασικές πληροφορίες των πολιτών, ώστε να γίνονται πιο πειστικοί και να κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους.

Η ΔΥΠΑ ξεκαθαρίζει ότι οι υπηρεσίες της δεν ζητούν ποτέ τηλεφωνικά ευαίσθητα δεδομένα, όπως αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών ή προσωπικά στοιχεία. Παράλληλα, τονίζει πως οι πολίτες δεν πρέπει να δίνουν καμία πληροφορία σε άγνωστους καλούντες.

Σε περίπτωση ύποπτης κλήσης, οι πολίτες καλούνται να διακόπτουν άμεσα την επικοινωνία και να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του καλούντα μέσω των επίσημων στοιχείων της ΔΥΠΑ, όπως αυτά αναγράφονται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

Επίσης, συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS που περιέχουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, καθώς μπορεί να πρόκειται για απόπειρες εξαπάτησης με σκοπό την υποκλοπή δεδομένων.

Για οποιοδήποτε ζήτημα, οι πολίτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της ΔΥΠΑ, ενώ ύποπτα περιστατικά μπορούν να αναφέρονται και στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Η υπηρεσία υπογραμμίζει ότι κάθε κλήση από άγνωστους αριθμούς που ζητά προσωπικά στοιχεία πρέπει να αντιμετωπίζεται με καχυποψία, καθώς αποτελεί συχνό τρόπο δράσης των απατεώνων.