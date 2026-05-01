Ο Νετανιάχου απαντά στις αιχμές για την υγεία του με βίντεο από το γυμναστήριο και τη διατροφή του

ΓΤ Πρωθυπουργού
THESTIVAL TEAM

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απάντησε με βίντεο από το γυμναστήριο στις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ, που αφορούσαν την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του.

Ειδικότερα, ο Νετανιάχου δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να γυμνάζεται, επιδιώκοντας να αντικρούσει τις σχετικές αιχμές. Μέσα από το ίδιο υλικό, απηύθυνε μήνυμα προς τους νέους, προβάλλοντας τη σημασία της άσκησης και της φροντίδας της υγείας.

Παράλληλα, αποκάλυψε και τις διατροφικές του συνήθειες μετά την προπόνηση, παρουσιάζοντας τι επιλέγει να καταναλώνει μετά την άσκηση.

Δείτε το βίντεο:

Μπενιαμίν Νετανιάχου

