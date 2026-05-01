MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται νέα πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες 24 ώρες – Πού θα βρέξει, πότε εξασθενούν τα φαινόμενα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Μάιος έκανε «ποδαρικό» με μεγάλη αλλαγή στον καιρό, ο οποίος… από άνοιξη
μεταμορφώθηκε σε φθινόπωρο μέσα σε ένα βράδυ.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι καιρικές συνθήκες δεν προβληματίζουν σε ό,τι αφορά τις αποδράσεις του τριημέρου με εξαίρεση το κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Εκεί, οι εντάσεις του βοριά ίσως δημιουργήσουν προβλήματα στις μετακινήσεις το Σάββατο και ιδιαίτερα την Κυριακή.

Ο καιρός σήμερα Πρωτομαγιά

Άλλαξε ο καιρός, σημαντική πτώση θερμοκρασίας σήμερα Πρωτομαγιά σε όλη τη χώρα, ενώ οι βοριάδες ενισχύονται και στο Αιγαίο φτάνουν τα 8 μποφόρ.

Οι βροχές κυριαρχούν στα κεντρικά ανατολικά και νότια, όμως θα είναι τοπικές και χωρίς μεγάλη ένταση. Δεν αποκλείονται χιόνια σε ψηλά βουνά της ηπειρωτικής και βόρειας χώρας που ξεπερνούν τα 1000 μέτρα υψόμετρο.

Η θερμοκρασία κάνει βουτιά, κυρίως στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα, με την πτώση να έχει ήδη γίνει αισθητή από το πρωί.

Σταδιακά, ο κρύος καιρός θα επικρατήσει και νοτιότερα, σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Έτσι, ενώ βλέπαμε θερμοκρασίες ακόμα και 27 βαθμών, σήμερα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 20 και σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα θα είναι και κάτω από τους 16 βαθμούς.

Δείτε το βίντεο

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο ο καιρός δεν θα είναι καλύτερος, όμως οι περισσότερες βροχές εστιάζονται προς την πλευρά του Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, από την οροσειρά της Πίνδου και ανατολικά και από τη Χαλκιδική και νότια, θα σημειωθούν βροχές που δε θα προβληματίσουν.

Δυτικότερα και βορειότερα, θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Όσον αφορά την Κυριακή, ο καιρός αναμένεται να ανοίξει, αν και στην περιοχή των Κυκλάδων και του Αιγαίου θα επικρατήσουν ισχυροί βοριάδες.

Ο άστατος καιρός περιορίζεται στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Κακοκαιρία

