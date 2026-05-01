ΠΑΟΚ-Περιστέρι: Οι διαιτητές της πρεμιέρας των PlayOff της GBL

Η αυλαία ανοίγει για τα PlayOff της Basket League με το παιχνίδι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Περιστέρι στο «Παλατάκι» (03/05, 16:00) και η ΕΟΚ γνωστοποίησε τους διαιτητές της αναμέτρησης, με τον Δικέφαλο του Βορρά θέλει να αντιδράσει μετά τους χαμένους τελικούς στο FIBA Europe Cup από την Μπιλμπάο.

Η πρεμιέρα των PlayOff της Basket League έφτασε με το μοναδικό ζευγάρι που διεξάγεται την ερχόμενη Κυριακή να είναι το ΠΑΟΚ-Περιστέρι. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν θα αγωνιστούν λόγω των PlayOff της EuroLeague όπου δίνουν το παρών Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και του Final-4 του Basketball Champiοns League, όπου συμμετέχει η ΑΕΚ. Έτσι, η ΕΟΚ έκανε γνωστό ότι στο PAOK Sports Arena θα σφυρίξουν οι Τσαρούχα-Κατραχούρας-Σκανδαλάκης, με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να ξεκινήσουν τη διαδικασία με το «δεξί» και να αντιδράσουν έπειτα από την πικρή ήττα από την Μπιλμπάο στους τελικούς του FIBA Europe Cup με 89-74.

Υπενθυμίζουμε πως οι 3οι «ασπρόμαυροι» ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με 17 νίκες ενώ η ομάδα της Αττικής μέτρησε τρεις λιγότερες, τερματίζοντας στην 6η θέση της βαθμολογίας. Μετά τον αγώνα στο κλειστό της Πυλαίας, οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες και στο Περιστέρι τρεις ημέρες αργότερα (06/05, 19:00) προκειμένου να μάθουμε αν θα χρειαστεί και 3η αναμέτρηση για να κριθεί ο νικητής της σειράς.

