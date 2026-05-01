Παπασταύρου: Βλέπω αλλαγή στο περιτύλιγμα του Τσίπρα, όχι στη σκέψη του

Στον Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο είπε ότι «έχει αλλάξει στο περιτύλιγμα, όχι στη σκέψη» αλλά και στην πρόθεση της κυβέρνησης «να μην αφήσει κανέναν πίσω» όσο η κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, αναφέρθηκε την Παρασκευή ο Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως είπε στο Action24 για τον πρώην πρωθυπουργό, για να «αλλάξει κάποιος, πρέπει να αναγνωρίσει τα λάθη του και να ζητήσει συγγνώμη για αυτά. Ο κύριος Τσίπρας ποινικοποίησε την πολιτική ζωή. Αλλά αν δεν κάνεις την αυτοκριτική, αν δεν πεις τι έκανες σωστά και τι θεωρείς ότι δεν έκανες σωστά, για να μην το ξανακάνεις, τότε εγώ δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Βλέπω αλλαγή στο περιτύλιγμα, βλέπω αλλαγή στον τρόπο, δεν βλέπω αλλαγή στη σκέψη, δεν βλέπω αλλαγή στην ουσία».

Ερωτηθείς, στη συνέχεια, για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι «ζούμε σε μια περίοδο πρωτοφανούς γεωπολιτικής αναταραχής: Μαζί με την οικονομική σταθερότητα χρειαζόμαστε να διατηρήσουμε και την πολιτική σταθερότητα. Εκλογές σε έναν χρόνο, κάθε μέρα μεταρρυθμίσεις, κάθε μέρα περισσότερα έργα, ώστε η συνολική προκοπή να είναι ατομική πρόοδος για τον καθένα μας».

Αναφορικά με την κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Eνέργειας υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση ήδη ήταν από τις πρώτες χώρες οι οποίες πήραν μέτρα στήριξης των πολιτών. Ένα είναι σίγουρο. Όσο η κρίση συνεχίζεται και στον βαθμό που αυτό επηρεάζει την κοινωνία, ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν αφήνουν κανέναν πίσω».

Όπως είπε η έκταση και η ένταση της κρίσης επηρεάζει όλες τις χώρες «όμως η πατρίδα μας που έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει ένα ανάχωμα. Έχει μια ασφαλιστική δικλείδα. Είδαμε ότι τον Απρίλιο, ενώ περιμέναμε να υπάρχει μια αποκλιμάκωση στην κρίση στη Μέση Ανατολή υπήρξε πάλι μια ένταση. Και όμως παρόλα αυτά οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που ανακοινώθηκαν για τον Μάιο δεν αυξήθηκαν, αλλά έμειναν σταθερές».

Ερωτηθείς για το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή, ο υπουργός Περιβάλλοντος ανέφερε ότι η χώρα μας είναι τρίτη στον κόσμο στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο και ένατη από τον άνεμο, ωστόσο «χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αποθήκευσης. Τώρα τρέχουμε στο θέμα της αποθήκευσης, το οποίο είναι σημαντικό για την ευστάθεια του συστήματος».

Για τις συμφωνίες που ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, ο Υπουργός τόνισε: «Για να γίνουν οι υποδομές, για να στηριχτεί ο Κάθετος Διάδρομος, ο οποίος βάζει τη χώρα μας σε θέση πρωταγωνιστή στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική χρειάζονται να υπάρχουν μακροχρόνιες συμφωνίες και γι’ αυτό οι συμφωνίες, που ανακοινώθηκαν με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Αλβανία είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Ανοίγει ο δρόμος έτσι ώστε να μπορέσουν να υπάρχουν τα συμβόλαια αυτά που θα επιτρέψουν να γίνουν οι ανάλογες υποδομές. Η χώρα μας είναι ενεργειακός πρωταθλητής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

