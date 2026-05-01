Σοκάρει η Τζένη Κατσίγιαννη: Είχε έρθει πολύ κοντά μου, πήρε το χέρι και το πήγαινε προς τα κάτω

Με αφορμή το νέο της κομμάτι, η Τζένη Κατσίγιαννη παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και τη δημοσιογράφο Χριστιάνα Κοχλατζή, την Παρασκευή, για τον Alpha.

Μέσα σε πολλά, μάλιστα, η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε τόσο στα “περίεργα” σκηνικά που έχει κληθεί να διαχειριστεί εν ώρα εργασίας όσο και στην προτεραιότητα που δίνει στα παιδιά της.

Πιο συγκεκριμένα, η Τζένη Κατσίγιαννη εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “το πιο περίεργο που μου ‘χει συμβεί πάνω στην πίστα είναι να φάω τσόκαρο, σε ένα πανηγύρι. Αυτά τα ξύλινα, τα παλιά, που είχαν πάνω και την αγκράφα. Ήταν ένας κύριος, είχε έρθει πολύ καλοκαιρινός στο πανηγύρι, χορεύει και κάνει ένα έτσι με το πόδι… φεύγει το τσόκαρο και μου ‘ρχεται στον λαιμό! Του το έδωσα μετά”.

“Μου έχει τύχει και κάποιος να μου κάνει “κεφαλοκλείδωμα” την ώρα του προγράμματος. Μάλιστα, είχε έρθει και πολύ κοντά μου κάποτε ένας κύριος, πήρε το χέρι και το πήγαινε προς τα κάτω. Το τράβηξα εγώ και του έδειξα με άγριο τρόπο ότι… φίλε μου, σταμάτα λίγο γιατί εδώ κάνουμε τη δουλειά μας”.

“Ωραία η δουλειά μου, μια χαρά, αγωνιζόμαστε όσο μπορούμε αλλά πάνω απ’ όλα βάζω τα παιδιά μου. Δηλαδή εκεί που θα μου πει κάποιος “εκείνη την ημέρα πρέπει να κάνουμε αυτό”, αν τύχει και έχει γιορτή ή μια δραστηριότητα ο γιος μου ή η κόρη μου, θα πω πως θα το κάνουμε πιο μετά” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Τζένη Κατσίγιαννη στην κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Alpha.