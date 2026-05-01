ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο την ερχόμενη εβδομάδα – Ο “χάρτης” πληρωμών

THESTIVAL TEAM

Κατά την περίοδο 4 Μαίου έως 8 Μαίου, θα καταβληθούν 91.703.000 ευρώ σε 107.160 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 7 Μαίου  θα καταβληθούν 14.703.000 ευρώ σε 30.710  δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.
  • Από τις 4 Μαίου έως τις 8 Μαίου θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Υποκλοπές: Παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ηρακλής: Ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις με τον Βάλτερ Ματσάρι για τον πάγκο του “Γηραιού”

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Λεωφορείο με 4 επιβάτες έπεσε στον Σηκουάνα: Στο τιμόνι βρισκόταν εκπαιδευόμενος οδηγός – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Πράσινο φως” στις ονοματοδοσίες πάρκων τιμώντας τους Γιάννη Μπουτάρη και Διονύση Σαββόπουλο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Τι γιορτάζουμε την Πρωτομαγιά και πώς καθιερώθηκε ο όρος “εργατική”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Το ΚΘΒΕ συμμετέχει στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων