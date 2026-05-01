Κ. Κυρανάκης: Πήρε την βούρτσα και έσβησε γκράφιτι σε σταθμό του ΗΣΑΠ – “Την αναρχία λίγο να σβήσουμε”

Με τη συμμετοχή του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος πήρε τη βούρτσα και έβαψε, συνεχίστηκε το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή η επιχείρηση «Καθαρή Γραμμή» για τον καλλωπισμό και την καθαριότητα σταθμών του ΗΣΑΠ.

Αυτή τη φορά η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον σταθμό του Ηλεκτρικού στον Ταύρο.

Ο κ. Κυρανάκης αφού φόρεσε γάντια «για να μην έχουμε αποτυπώματα» όπως είπε χαριτολογώντας, έσβησε γκράφιτι και συνθήματα στους τοίχους του σταθμού του ΗΣΑΠ λέγοντας κάποια στιγμή «την αναρχία λίγο να σβήσουμε».

«Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον σταθμό του Ηλεκτρικού στον Ταύρο πιάσαμε ρολά και τα σαρώσαμε όλα. Με το σχέδιο “Καθαρή Γραμμή” αλλάζουμε τον Ηλεκτρικό. Καθαροί σταθμοί, καθαροί συρμοί. Συνεχίζουμε✌️» έγραψε στην ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Tο σχέδιο «Καθαρή Γραμμή» υλοποιείται συστηματικά από το φθινόπωρο του 2025 για να αλλάξει η εικόνα εγκατάλειψης στους σταθμούς και τους συρμούς του ΗΣΑΠ.

Στη δράση συμμετείχαν και οι διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, Αντώνης Κεραστάρης και Θανάσης Κοττταράς, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να γράφει ότι «αποδεικνύεται στην πράξη ότι μαζί με τους εργαζόμενους είμαστε μια ομάδα»