MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: 14 μέλη των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης αποναρκοθέτησης

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Δεκατέσσερις ναρκοσυλλέκτες σκοτώθηκαν σήμερα στο βορειοδυτικό Ιράν κατά τη διάρκεια επιχείρησης αποναρκοθέτησης, ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC), σύμφωνα με τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και Fars.

«Μετά από εχθρικές αεροπορικές επιδρομές με χρήση βομβών διασποράς και νάρκες, ορισμένες περιοχές της επαρχίας Ζαντζάν, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1.200 εκταρίων γεωργικών εκτάσεων, γέμισαν με βόμβες», τόνισαν.

Όπως ανέφεραν οι Φρουροί, περισσότερα από 15.000 μη εκραγέντα πυρομαχικά εξουδετερώθηκαν κατά τη διάρκεια αποστολών αποναρκοθέτησης από ομάδες των IRGC.

«Ωστόσο, σήμερα (Παρασκευή), κατά τη διάρκεια μιας εξ αυτών των αποστολών, 14 μέλη αυτών των αφοσιωμένων ανδρών σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν».

Ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ, που εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν υπογράψει τη διεθνή σύμβαση απαγόρευσης των βομβών διασποράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

