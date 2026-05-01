Ηλεία: Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 13χρονου που σκοτώθηκε με πατίνι – “Καλό ταξίδι bro…”

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 13χρονου αγοριού που σκοτώθηκε σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στα Μακρίσια του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων στην Ηλεία.

Μετά το δυστύχημα, ο πατέρας του Κωνσταντίνου έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό Facebook: «Ρε bro δεν είσαι ωραίος… Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μια προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε #29_05_2025».

