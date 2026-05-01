Το συγκινητικό βίντεο της τελευταίας προσγείωσης πιλότου της Aegean μετά από 45 χρόνια: "Σήμερα δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής"

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη στην τελευταία προσγείωση πιλότου της Aegean σε πτήση από Θεσσαλονίκη για Αθήνα καθώς ανακοίνωσε ότι παίρνει σύνταξη μετά από 45 χρόνια εργασίας.

«Κύριες και κύριοι, αγαπημένοι μου επιβάτες και λέω αγαπημένοι γιατί ήσασταν στην τελευταία προσγείωση. Μετά από 45 χρόνια αυτή ήταν η τελευταία προσγείωση και την κάναμε μαζί. Εσείς αποτελούσατε πάντα το πιο σημαντικό κομμάτι της πτήσης, άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν και μου εμπιστεύονται κάτι τόσο πολύτιμο» λέει ο πιλότος στην αρχή του βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok.

Συμπλήρωσε, δε, ότι «είχα την τύχη να πετάξω με τα φτερά της Πολεμικής Αεροπορίας και 30 χρόνια με μια εταιρεία που ισάξια στέκεται δίπλα στους καλύτερους. Είμαι σίγουρος σαν κομμάτι αυτής της εταιρείας ότι οι συνάδελφοί μου θα συνεχίσουν να σας μεταφέρουν με ασφάλειας στους αγαπημένους προορισμούς και τους ανθρώπους που σας περιμένουν».

«Σήμερα δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής και εσείς ήσασταν μέρος αυτής, ήταν τιμή μου» κατέληξε ο πιλότος με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

«Τι γλυκός. Καλή σύνταξη να έχει ο άνθρωπος και καλή ζωή!!», «εγώ γιατί κλαίω», «πόσο συγκινητικό κ πράγματι πόσο εμπιστευόμαστε αυτούς τους ανθρώπους! Ακόμα κ αν δεν τους ξέρουμε. Τελικά κάποια επαγγέλματα είναι πραγματικά υπέροχα…». «πολύ συγκινητικό… να είναι καλά ο άνθρωπος να χαρεί με την οικογένειά του την συνταξιοδότησή του!!» ήταν μερικά από τα σχόλια στο βίντεο.

