Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκάλυψε τις λέξεις που γνωρίζει στα ελληνικά και ποια από αυτές λέει στη γυναίκα του

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε σε έναν ακόμα φετινό αγώνα του Ολυμπιακού στη Euroleague και συγκέντρωσε τα… φώτα, όπως και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Οι δυο τους βρέθηκαν αρχικά στα επίσημα του φαληρικού γηπέδου -για το game 2 των Πειραιωτών με τη Μονακό στα πλέι οφ της Euroleague- και κάθισαν δίπλα στον πρόεδρο της διοργάνωσης, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Λίγα λεπτά αργότερα, Νόβακ Τζόκοβιτς και Γιάννης Αντετοκούνμπο μετακινήθηκαν στις court seats του ΣΕΦ, με τους φίλους του Ολυμπιακού να τους αποθεώνουν και τους δυο “αστέρες” του αθλητισμού να απολαμβάνουν τη μεγάλη εμφάνιση των Πειραιωτών κόντρα στη Μονακό.

Τον σπουδαίο Σέρβο τενίστα -που έχει αποφασίσει εδώ και καιρό να γίνει κάτοικος Ελλάδας- συνάντησε η κάμερα του «Πρωινού» μετά το τέλος του αγώνα. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αρχικά σχολίασε το Ολυμπιακός-Μονακό, κάνοντας λόγο για ένα «απίστευτο» παιχνίδι που απόλαυσε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ελληνικές λέξεις που γνωρίζει.

“Καρδιά μου, αγάπη, καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνεις, όλα καλά, συγγνώμη” είπε ο Σέρβος τενίστας, προσθέτοντας ότι “απλά πρέπει να τις συνδέσω”.

Τέλος, σε ερώτηση για το ποια λέξη χρησιμοποιεί για τη γυναίκα του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς απάντησε “σε αγαπώ”.

Νόβακ Τζόκοβιτς

