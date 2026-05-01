Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 124 χλμ σε δρόμο στο Αλιβέρι με όριο τα 50

Ακόμη ένα περιστατικό ακραίας οδηγικής συμπεριφοράς καταγράφηκε, με έναν οδηγό να κινείται με υπερβολική ταχύτητα, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αλιβερίου προχώρησαν στη σύλληψη ενός 38χρονου για επικίνδυνη οδήγηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί με 124 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο όπου το επιτρεπόμενο όριο είναι 50 χλμ/ώρα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην 46η χιλιομετρική θέση της Εθνικής Οδού Χαλκίδας – Λεπούρων, στην ευθεία του κάμπου Αλιβερίου, λίγα μέτρα πριν από το σημείο όπου είχε σημειωθεί πρόσφατα τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 17χρονο.

Σε βάρος του οδηγού επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλιβερίου, όπου κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου.