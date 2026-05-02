Πανέτοιμος ο Άρης ενόψει ΟΦΗ: Η ενημέρωση για την τελευταία προπόνηση και οι απόντες

Η προετοιμασία του Άρη ολοκληρώθηκε και το μεσημέρι η «κιτρινόμαυρη» αποστολή αναχωρεί με προορισμό το Ηράκλειο για την 3η αγωνιστική των PlayOff 5-8 Super League κόντρα στον ΟΦΗ (03/05, 17:00).

Αν και οι εναπομείναντες τέσσερις αναμετρήσεις του πρωταθλήματος μοιάζουν περισσότερο να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα λόγω του νικηφόρου τελικού Κυπέλλου των Κρητικών, ο οποίος τους οδηγεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δίχως να διεκδικηθεί το 5ο εισιτήριο μέσω του μίνι τουρνουά 5-8, οι «κιτρινόμαυροι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και ταξιδεύουν το μεσημέρι με προορισμό το Ηράκλειο για να αγωνιστούν στο Παγκρήτιο Στάδιο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν το σύλλογο που επέστρεψε στους τίτλους μετά από 39 χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Χαμζά Μεντίλ, Λορέν Μορόν και Μάρτιν Χόνγκλα. Ειδικά για τον τελευταίο θα πρέπει να αποφασιστεί ο τρόπος διαχείρισης του προβλήματος που αντιμετωπίζει στο γόνατο, αν δηλαδή θα ακολουθήσει θεραπεία ή θα μπει στο χειρουργείο.

«Πιστεύω ότι θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι, μπροστά σε πολύ κόσμο, γιατί ο ΟΦΗ ακόμη γιορτάζει την κατάκτηση του Κυπέλλου. Το παιχνίδι περιμένω ότι θα είναι ανοικτό. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια πολύ καλή αγωνιστική εικόνα», δήλωσε για το παιχνίδι που πλησιάζει ο Έλληνας τεχνικός.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Με την προπόνηση που έγινε το πρωί του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον αγώνα με τον Ο.Φ.Η. στο Παγκρήτιο Στάδιο (03/05, 17:00), στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής των «Stoiximan Super League Playoffs» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στην τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό παιχνίδι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ακολούθησαν πρόγραμμα ενεργοποίησης.

Η αποστολή του ΑΡΗ θα πετάξει το μεσημέρι για το Ηράκλειο».

Πηγή: metrosport.gr