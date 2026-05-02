ΗΠΑ: 27χρονη εκπαιδευτικός έκανε σεξ με 16χρονο στον οποίο έκανε ιδιαίτερα και το έγραψε σε βίντεο

Σεξ με 16χρονο μαθητή στον οποίο έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι του παραδέχθηκε ότι έκανε η 27χρονη εκπαιδευτικός Ζοσλίν Σανρομάν με την ίδια να καταγράφει σε βίντεο τις στενές επαφές τους.

Η Σανρομάν καταδικάστηκε και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από 4 έως 15 χρόνια αφού δήλωσε ένοχη για σεξουαλική κακοποίηση τρίτου βαθμού.

Η νεαρή εκπαιδευτικός συνελήφθη αφού αποκάλυψε σε έναν συνάδελφό της πριν από σχεδόν ένα χρόνο ότι είχε σεξουαλικές επαφές με έναν 16χρονο μαθητή στον οποίο έκανε μαθήματα το 2023, όταν δίδασκε επίσης στην Ακαδημία Προπαρασκευαστικού Λυκείου Oakside.

Κατά τη διάρκεια της δίκης η δικαστής Σέριλ Μάθιους εξέφρασε έκπληξη που η εκπαιδευτικός βιντεοσκόπησε την παράνομη πράξη. «Πρόκειται για εκμετάλλευση ενός ανηλίκου και βιντεοσκόπηση. Κάνεις σεξ με έναν ανήλικο στο σπίτι του, σωστά; Και είναι απλώς αηδιαστικό. Τι έχεις να πεις, τι σκεφτόσουν;», αναρωτήθηκε η δικαστής.

>Jocelyn Sanroman, 27

>Teacher at Oakside Scholars Charter School, Michigan

>Had s*x with her 16-year-old male student while tutoring him at his house

>Filmed the s*xual encounter on video

>Admitted the relationship to a coworker

>Pleaded guilty to third-degree criminal s*xual… pic.twitter.com/OXSFaG1vNT May 1, 2026

«Δεν είναι η καλύτερη σκέψη μου», απάντησε η εκπαιδευτικός με τον δικηγόρο της να υποστηρίζει ότι πίσω από τις πράξεις της κρύβονταν προβλήματα ψυχικής υγείας που δεν αντιμετωπίστηκαν.

«Έκανε ένα τεράστιο λάθος κρίσης εδώ. Προσπαθεί να προχωρήσει και να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να γίνει καλύτερος άνθρωπος», είπε ο δικηγόρος της 27χρονης.

Ωστόσο η μητέρα του θύματος δήλωσε οργισμένη για τη ζημιά που προκάλεσε η εκπαιδευτικός στον γιο της. «Έχω δει τον γιο μου να αλλάζει. Έχει αποσυρθεί και αποφεύγει τους ανθρώπους λόγω του φόβου και της προσοχής που έχει δημιουργήσει η κατάσταση. Τον είχα αποσύρει από το σχολείο για να τον βάλω σε διαδικτυακή εκπαίδευση. Η φυσιολογική του ζωή, η εκπαίδευσή του, η ρουτίνα του και η αίσθηση ασφάλειάς του αφαιρέθηκαν».