Αντιγόνη Μακρή για τις ερωτικές στιγμές με την Ηρώ Πεκτέση: Είχ”με πάντα άψογη συνεννόηση σε αυτό το κομμάτι”

Η Αντιγόνη Μακρή παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη.

Η ηθοποιός Αντιγόνη Μακρή μίλησε, μεταξύ άλλων, για το ρόλο της στον Άγιο Έρωτα, αλλά και τις ερωτικές σκηνές με την Ηρώ Πεκτέση.

Στο σίριαλ κάποια στιγμή νιώθετε έλξη για τη γυναίκα του ενωμοτάρχη και ο ρόλος απαιτούσε να υπάρχουν και φιλιά µε τη συνάδελφό σας. Ηταν εμπόδιο για εσάς οι σκηνές αυτές;

Γνώριζα από την αρχή την πορεία της ηρωίδας µου και από τη στιγμή που δέχτηκα να κάνω αυτόν τον ρόλο τίποτα δεν θα ήταν εμπόδιο για µένα. Αυτό οφείλεται και στην εμπιστοσύνη που είχα σε όλη την ομάδα.

Αυτές οι σκηνές δεν ήταν εμπόδιο, ίσα-ίσα, ήταν απαραίτητες και, όταν διάβασα το επεισόδιο όπου θα δίναμε το πρώτο µας φιλί, μοιράστηκα αμέσως τον ενθουσιασμό µου µε τη συνάδελφό µου. Με την Ηρώ, που υποδύεται την Άννα, είχαμε πάντα άψογη συνεννόηση και σε αυτό το κοµµάτι, όπως αντίστοιχα και µε τους σκηνοθέτες µας.

Ηταν σημαντικό για εμάς κάθε πτυχή της ιστορίας και του ζευγαριού να αποδοθεί µε αλήθεια και φροντίδα και δεν είχαμε κανέναν ενδοιασμό για το πώς θα εκφραστεί η αγάπη µεταξύ τους.

Είμαι πάρα πολύ εξοικειωμένη µε τη συναισθηματική και ερωτική πλευρά του εαυτού µου και ως άνθρωπος και ως ηθοποιός. Οπότε, όχι, δεν µε δυσκολεύουν καθόλου αυτές οι σκηνές. Ίσως να µε δυσκόλευαν αν ένιωθα ότι δεν υπήρχε αυτό που λέμε «χημεία». Αν υπήρξε µία σκηνή που µε δυσκόλεψε, ήταν αυτή που έπρεπε να χαστουκίσω τον τηλεοπτικό µου αδερφό. Οι σκηνές βίας µου είναι πιο δύσκολες από τις ερωτικές.

Αντιγόνη Μακρή

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Ελένη Ράντου: Δεν έχω αποδεχτεί τον θάνατο, ακόμη αντιστέκομαι, δεν μπορώ να δεχτώ πως θα φύγει η μητέρα μου

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Τριαντάφυλλος για Κατσούλη-Ρουμελιώτη: “Ήταν ειρωνικά τα παιδάκια, ας της θυμίσει η μάνα της πόσο τη στήριξα, πλήρωνα κιόλας”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Άραξος: Πιο σοβαρά η δημοσιογράφος που τραυματίστηκε από την υποχώρηση σκάλας στο αεροδρόμιο – Πιθανότατα να χειρουργηθεί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Άννα Ευθυμίου: Η κυβέρνηση με πράξεις αποδεικνύει ότι βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Βρετανία: “Σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να απαγορευτούν οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις” λέει ο Στάρμερ

ΖΩΔΙΑ 13 ώρες πριν

Αυτά τα τρία ζώδια θα δουν το πορτοφόλι τους να γεμίζει μέχρι το καλοκαίρι