Χανιά: Με πίεση σαγονιού πάνω από 240 κιλά ο σκύλος που δάγκωσε τον 4χρονο και τον έστειλε στη ΜΕΘ – Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση

Διασωληνωμένο εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ το 4χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση σκυλιού στα Χανιά.

Οι νέες πληροφορίες σχετικά με την επίθεση από σκύλο, που δέχτηκε ένα παιδί τεσσάρων ετών στα Χανιά έρχονται στο φως, καθώς φαίνεται πως το περιστατικό συνέβη την ώρα ενός ασυνήθιστου παιχνιδιού.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, το σκυλί ανήκε στον εκλιπόντα αδερφό του πατέρα του παιδιού και στη συνέχεια το ανέλαβε η οικογένεια.

Σε σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» αναφέρεται ότι το ζώο ήταν διασταύρωση πιτ μπουλ με Ντόγκο Αρτζεντίνο, γεγονός που του προσδίδει ιδιαίτερα ισχυρή δύναμη στη γνάθο.

Ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, περιγράφοντας το συμβάν, ανέφερε ότι η επίθεση φαίνεται να ξεκίνησε μέσα από μια περίεργη μορφή παιχνιδιού.

Σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, το παιδί κρατούσε φαγητό και αλληλεπιδρούσε με το σκυλί, το οποίο, λόγω της φύσης και της καταγωγής του, αντέδρασε επιθετικά. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματίσει σοβαρά το παιδί, δαγκώνοντάς το στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στην πλάτη.

Το παιδί έχει πλέον ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, ωστόσο εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ σε κρίσιμη κατάσταση.

Την ίδια ώρα, αρμόδια πενταμελής επιτροπή του Δήμου εξετάζει την υπόθεση και αναμένεται να αποφασίσει για το μέλλον του ζώου, με το ενδεχόμενο της ευθανασίας να παραμένει ανοιχτό.