Τραμπ: Ίσως να είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν – Οι εχθροπραξίες έχουν τερματιστεί

Με επιστολή του προς το Κογκρέσο ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι οι στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν έχουν σταματήσει. Ουσιαστικά υπονοεί ότι η προθεσμία των 60 ημερών για την αίτηση έγκρισης από τη νομοθετική εξουσία δεν ισχύει πλέον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε πως ενεργεί σε πλήρη συμφωνία με το ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει ότι ο εκάστοτε Πρόεδρος των ΗΠΑ οφείλει να εξασφαλίσει την έγκριση του Κογκρέσου εάν επιθυμεί να συνεχίσει μια ένοπλη σύγκρουση με το Ιράν πέρα από το όριο των 60 ημερών.

«Στις 7 Απριλίου 2026 έδωσα εντολή για εκεχειρία δύο εβδομάδων. Έκτοτε, η εκεχειρία έχει παραταθεί. Δεν έχει υπάρξει ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και των ΗΠΑ από την 7η Απριλίου 2026. Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν τερματιστεί», έγραψε ο Τραμπ σχετικά με την προθεσμία 60 ημερών για να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου προκειμένου να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Έκανε γνωστό πάντως ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν «και να ανακύψει ξανά πρόβλημα σε τρία χρόνια».

Σε εκδήλωση που έδωσε το παρών είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να είναι «καλύτερα» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Ειλικρινά, ίσως να είμαστε καλύτερα αν δεν κάνουμε καθόλου συμφωνία. Έχει κρατήσει πολύ καιρό», ήταν τα λόγια του.

«Δεν μπορείτε να δώσετε στην Ιρανική Δημοκρατία ένα πυρηνικό όπλο γιατί θα το χρησιμοποιήσουν σε ένα μέρος που λέγεται Ισραήλ πολύ σύντομα, και θα το χρησιμοποιήσουν στη Μέση Ανατολή, και θα το χρησιμοποιήσουν στην Ευρώπη, και θα ακολουθήσουμε εμείς. Και δεν θα συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας από τη Φλόριντα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «προδοτικές» τις δηλώσεις όσων υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ δεν επικρατούν στον πόλεμο με το Ιράν, παρότι νωρίτερα είχε ενημερώσει το Κογκρέσο πως οι εχθροπραξίες έχουν «τερματιστεί».

«Δεν τους έχει απομείνει καθόλου στρατός. Είναι απίστευτο. Για μένα αυτό αγγίζει την προδοσία», ανέφερε από το The Villages στη Φλόριντα.

Κάνοντας αναφορά και σε προηγούμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, την οποία περιέγραψε ως «μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία», σημείωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν αντίστοιχη απόδοση και στο Ιράν, αποφεύγοντας ωστόσο να μιλήσει για οριστική νίκη πριν ολοκληρωθούν πλήρως οι επιχειρήσεις.

Παράλληλα ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.