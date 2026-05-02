Κώστας Καραφώτης: Συμμετέχω όσο μπορώ στην οικογένεια και αυτό είναι κάτι που το έχω επιλέξει

Συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τον Κωνσταντίνο Τσακίρη παραχώρησε ο Κώστας Καραφώτης. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, για την πατρότητα και πόσο τον έχει αλλάξει.

«Πρώτα απ’ όλα, μου έχουν αλλάξει την καθημερινότητα. Δεν κοιμάμαι όπως παλιά. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος. Συμμετέχω στην ανατροφή του παιδιού και αυτό δεν με απομακρύνει από τη δουλειά μου, αντίθετα, μου δίνει περισσότερη δημιουργικότητα και χαρά. Είναι μια όμορφη αλλαγή ζωής», είπε αρχικά ο Κώστας Καραφώτης.

Πώς ισορροπείτε ανάμεσα σε καριέρα και οικογένεια;

Υπάρχει ισορροπία. Συμμετέχω όσο μπορώ στην οικογένεια και αυτό είναι κάτι που το έχω επιλέξει. Δεν θεωρώ ότι με περιορίζει. Ίσα ίσα, με γεμίζει.

Υπάρχει κάποια στιγμή με την κόρη σας που σας έχει συγκινήσει;

Με συγκινεί κάθε στιγμή που αρχίζει να εκφράζεται και να αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Όσο μεγαλώνει, θα έρχονται συνεχώς τέτοιες στιγμές. Αυτή η περίοδος είναι μοναδική και δεν θα ξαναγυρίσει, γι’ αυτό θέλω να τη ζήσω όσο πιο έντονα γίνεται.

Σκέφτεστε δεύτερο παιδί;

Αυτή τη στιγμή, δεν το έχουμε σκεφτεί σοβαρά ακόμα. Δεν το αποκλείουμε, όμως. Είμαστε θετικοί, απλώς δεν είναι κάτι που μας απασχολεί άμεσα.