Τα νέα στοιχεία για την αγορά ακινήτου – Ξεπουλάνε τα μικρά και πιο φθηνά σπίτια

Η τιμή ενός ακινήτου δεν καθορίζει μόνο το ενδιαφέρον που θα συγκεντρώσει, αλλά και τον χρόνο που θα χρειαστεί μέχρι να βρει αγοραστή. Στη σημερινή αγορά, όπου η ζήτηση παραμένει επιλεκτική και οι αγοραστές πιο προσεκτικοί, η σχέση ανάμεσα στην τιμή, την ταχύτητα πώλησης και τη διαπραγμάτευση γίνεται όλο και πιο εμφανής. Όπως επισημαίνεται από επαγγελματίες της αγοράς και αναλυτές στοιχεία αποτυπώνουν ακριβώς αυτή τη σύνδεση, δείχνοντας πώς οι επιλογές των πωλητών επηρεάζουν άμεσα τη διάρκεια παραμονής μιας αγγελίας και την τελική έκβαση μιας συναλλαγής.

Αναλυτικότερα, όπως έχει επισημάνει ο COO του Uniko, του πρώτο ψηφιακό real estate οικοσύστηματος στην Ελλάδα, με τη στήριξη της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου Qualco, Γιώργος Γκιώκας συζητώντας με τον αναλυτή ακινήτων και επενδυτή Ηλία Παπαγεωργιάδη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Ελλάδα 2026. Επιχειρείν, Ακίνητα, Επενδύσεις» προκύπτουν τα ακόλουθα από στοιχεία που έχει αναλύσει:

Έλλειμμα προσφοράς ακινήτων με προσιτή τιμή και μικρή επιφάνεια, σε αντίθεση με το πλεόνασμα προσφοράς που πλέον παρατηρείται για ακίνητα με μεγάλη επιφάνεια και ανεβασμένη τιμή.

Μείωση των τιμών των αγγελιών που επιτυγχάνεται μέσω διαπραγμάτευσης και προσδιορίζεται περίπου στο 9% για τις περιοχές με χαμηλότερες αξίες και 14% για αυτές με υψηλότερες τιμές.-

Όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή ενός ακινήτου, τόσο περισσότερο καιρό κάνει για να πουληθεί, στοιχείο που φαίνεται από τη διάρκεια παραμονής μίας αγγελίας στο πόρταλ της εταιρείας.

Μικρές επιφάνειες + προσιτότερες τιμές = γρήγορες πωλήσεις

Ο κ. Γκιώκας με βάση στοιχεία του Uniko από τις δημοσιευμένες αγγελίες επισημαίνει ότι για ακίνητα με τιμή κάτω των 100.000 ευρώ η αγορά ανταποκρίνεται ταχύτατα, για αυτό και ο μέσος χρόνος παραμονής μίας αγγελίας είναι μικρός, ενώ η πώληση ολοκληρώνεται γρήγορα. Μάλιστα στα Βόρεια Προάστια μιλάμε για λιγότερο από έναν μήνα, ενώ στα Δυτικά μόλις λίγο παραπάνω. Γενικά σε όλες τις περιοχές παρατηρείται ότι το ανώτατο όριο είναι οι δύο μήνες.

Η διάρκεια εμφάνισης της αγγελίας για αγορά κατοικίας ανεβαίνει αισθητά όταν περνάμε σε ακίνητα με τιμή από 100.000 ως 200.000 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις κορυφώνεται στην κατηγορία των ακινήτων με τιμές από 200.000 ως 300.000 ευρώ. Στο σημείο αυτό επισημαίνει ότι το σημαντικό ρόλος του μεσίτη και του συμβούλου γενικότερα, προκειμένου να εξηγήσει στον ιδιοκτήτη το αν και κατά πόσο είναι ρεαλιστική η τιμή που ζητάει, ή αν αυτή απομακρύνεται πολύ από τα δεδομένα της αγοράς, γεγονός που θα καθυστερήσει πολύ την πώληση του ακινήτου. Αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν πελάτες με ενδιαφέρον για κάθε τμήμα της αγοράς, με τους περισσότερους να αναζητούν τιμές ως 200.000 ευρώ.

Οι υπερβολές τιμωρούνται

Από την πλευρά του ο επενδυτής και αναλυτής Ηλίας Παπαγεωργιάδης σχολιάζοντας τα δεδομένα τόνισε ότι σε κάποιες περιπτώσεις η διάρκεια παραμονής της αγγελίας εκτοξεύεται. Αυτό είναι αποτέλεσμα των πιθανών υπερβολικών απαιτήσεων κάποιων πωλητών, που πρακτικά δεν θέλουν να πουλήσουν, αλλά να δοκιμάσουν την αγορά. Σε αυτές τις περιπτώσεις και όπου υπάρχουν υπερβολές, παρατηρούμε πως η αγορά με τη σειρά της γρήγορα «τιμωρεί» και αγνοεί αυτά τα ακίνητα με αποτέλεσμα να μένουν περισσότερο καιρό απούλητα. Πλέον όσο περισσότερο καιρό είναι αναρτημένη μία αγγελία, τόσο μεγαλύτερη θα είναι συνήθως η μείωση της τιμής για να ολοκληρωθεί η πώληση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ