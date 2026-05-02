Φωκάς Ευαγγελινός για Eurovision: “Τότε είχαν πάει πολλά πράγματα λάθος, δυστυχώς”

Ο Φωκάς Ευαγγελινός έδωσε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο. Μεταξύ άλλων, δε, ο γνωστός χορογράφος αναφέρθηκε στη σχέση που διατηρεί με τον θεσμό της Eurovision αλλά και τη φορά που έγιναν πολλά λάθη στην ελληνική συμμετοχή.

Τι σημαίνει για εσάς η Eurovision και πως ξεκίνησε αυτή η σχέση;

Η Eurovision είναι ένας θεσμός που πήγα πρώτη φορά το 2004 με τον Σάκη Ρουβά και μετά με την Έλενα Παπαρίζου και είναι κάτι που έχω αγαπήσει. Έβλεπα Eurovision, αλλά μέσα από τη διαδικασία και την τριβή αγάπησα πραγματικά τον διαγωνισμό. Έχω έρθει σε επαφή με άτομα του εξωτερικού που σέβονται τη δουλειά μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμένα.

Η Eurovision μου άνοιξε πόρτες στο εξωτερικό και μου έδωσε την ευκαιρία να εξελιχθώ και να συνεργαστώ με ανθρώπους εκτός συνόρων.

Υπήρξε κάποια φορά που πήγα στη Eurovision και δεν έγιναν τα πράγματα όπως τα είχατε υπολογίσει;

Η φορά που ζήτησα έντονα αλλαγές ήταν με την Demy, αλλά δεν έφταιγαν οι διοργανωτές γιατί η δική μας ομάδα, όταν ρώτησα αν επιτρέπεται να κατέβει με κούνια, μου είπαν ότι το έχουν κανονίσει και όταν πήγαμε εκεί δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Τότε είχαν πάει πολλά πράγματα λάθος, δυστυχώς.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

