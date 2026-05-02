Ημαθία: Ντύθηκε στα λευκά το Σέλι – Δείτε εικόνες και βίντεο

«Στα λευκά» ξύπνησαν οι κάτοικοι στο Σέλι Ημαθίας, ένα σκηνικό Δεκεμβρίου τη δεύτερη μέρα του Μάη!

Από αργά το βράδυ της Παρασκευής (1/5) άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες νιφάδες, με το ξημέρωμα να βρίσκει χιονισμένο το χωριό.

Τα συνεργεία ξεκίνησαν το έργο του αποχιονισμού και των ρίψεων αλατιού, σε μια Πρωτομαγιά που θα θυμούνται για χρόνια οι ντόπιοι.

Το σκηνικό του καιρού αναμένεται να είναι ανάλογο και αύριο Κυριακή, με τη θερμοκρασία και την εποχή να επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα από τη Δευτέρα.