Πάτρα: Οδηγός έπεσε πάνω σε σταθμευμένο ΙΧ, το… ανέβασε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε πεζή – Δείτε εικόνες

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην οδό Ιωνίας, στην περιοχή των Προσφυγικών στην Πάτρα, όταν η οδηγός ενός SUV, για άγνωστο λόγο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα tempo24.news, η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή που το σταθμευμένο όχημα «ανέβηκε» στο πεζοδρόμιο και χτύπησε μια γυναίκα που περπατούσε ανυποψίαστη.

Αμέσως έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τη γυναίκα και τη μετέφεραν στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έσπευσαν επίσης δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής.

Η Τροχαία Πατρών διενεργεί έρευνες για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

