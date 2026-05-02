Αθηνά Λινού: Θετική στο ενδεχόμενο ένταξης στο νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα

Θετικά βλέπει το ενδεχόμενο ένταξής της στον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού, που εξήρε την παλαιότερη συνεργασία τους.

«Θα πρέπει να δω αν αυτά τα ζητήματα για τα οποία μπήκα στην πολιτική, σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή η καταπολέμηση των ανισοτήτων και το σημαντικότερο που με ενδιαφέρει είναι η ενίσχυση των παιδιών, των μαθητών με καθολική σίτιση και των ηλικιωμένων», είπε στην ΕΡΤ3 προσθέτοντας: «Είναι δύο πράγματα που με απασχολούν: η καταπολέμηση της μοναξιάς των ηλικιωμένων και η αντιμετώπισης των συνεπειών του δημογραφικού με τον τεράστιο αριθμό ηλικιωμένων που θα έχουν δυσκολίες στην επιβίωση».

Η ανεξάρτητη βουλευτής αναφέρθηκε και στο μανιφέστο που δημοσίευσε χθες ο πρώην πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι «είναι έργο μιας μεγάλης ομάδας και είναι σημαντικό ότι δεν είναι μανιφέστο του Τσίπρα, αλλά μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο συμμετείχαν αρκετοί πολιτικοί επιστήμονες».

«Επομένως είναι κάτι που χρειάζεται αρκετή μελέτη για να δούμε ποια είναι τα καινούρια που θέτει και πώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν την ελληνική πολιτική σκηνή», πρόσθεσε.