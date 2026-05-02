Αθηνά Λινού: Θετική στο ενδεχόμενο ένταξης στο νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα

Θετικά βλέπει το ενδεχόμενο ένταξής της στον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού, που εξήρε την παλαιότερη συνεργασία τους.

«Θα πρέπει να δω αν αυτά τα ζητήματα για τα οποία μπήκα στην πολιτική, σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή η καταπολέμηση των ανισοτήτων και το σημαντικότερο που με ενδιαφέρει είναι η ενίσχυση των παιδιών, των μαθητών με καθολική σίτιση και των ηλικιωμένων», είπε στην ΕΡΤ3 προσθέτοντας: «Είναι δύο πράγματα που με απασχολούν: η καταπολέμηση της μοναξιάς των ηλικιωμένων και η αντιμετώπισης των συνεπειών του δημογραφικού με τον τεράστιο αριθμό ηλικιωμένων που θα έχουν δυσκολίες στην επιβίωση».

Η ανεξάρτητη βουλευτής αναφέρθηκε και στο μανιφέστο που δημοσίευσε χθες ο πρώην πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι «είναι έργο μιας μεγάλης ομάδας και είναι σημαντικό ότι δεν είναι μανιφέστο του Τσίπρα, αλλά μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο συμμετείχαν αρκετοί πολιτικοί επιστήμονες».

«Επομένως είναι κάτι που χρειάζεται αρκετή μελέτη για να δούμε ποια είναι τα καινούρια που θέτει και πώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν την ελληνική πολιτική σκηνή», πρόσθεσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Eurojackpot: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 55 εκατ. ευρώ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8 ώρες πριν

Ημαθία: Ντύθηκε στα λευκά το Σέλι – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 10 ώρες πριν

Το 5ο Olympic Sax Festival ξεκινάει με τη συναυλία των J. GriČar , Ε. Βενιώτα: “SEQUENCE” σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 11 ώρες πριν

Προτελευταία μέρα αιτήσεων για τον Κοινωνικό Τουρισμό – Όσα πρέπει να γνωρίζετε, πώς να κάνετε αίτηση

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Άννα Μαρία Βέλλη: Το πρόβλημα με τη δεξίωση λίγο πριν από τον γάμο – “Μου διαλύει το όνειρο”

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Σοκάρει η Τζένη Κατσίγιαννη: Είχε έρθει πολύ κοντά μου, πήρε το χέρι και το πήγαινε προς τα κάτω