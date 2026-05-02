Τι λέει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για το ατύχημα με τους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο του Αράξου
Ανακοίνωση σχετικά με το πρωτοφανές ατύχημα στο αεροδρόμιο του Αράξου που σημειώθηκε χθες Παρασκευή, εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Σε αυτήν, η ΥΠΑ εκφράζει τη συμπαράστασή της στους δημοσιογράφους, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ που τραυματίστηκαν, ενώ αναφέρει πως σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του αεροδρομίου διερευνάται το συμβάν, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
“Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 στο αεροδρόμιο του Αράξου, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκφράζει τη συμπαράστασή της στους δημοσιογράφους, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ που τραυματίστηκαν και σε όσους κινδύνευσαν στην προσπάθειά τους να αποδώσουν παραστατικά την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας TUI.
Άμεσα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οι τραυματίες διακομίσθηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς του αεροδρομίου Αράξου, διερευνά το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος”.
- Τουρκία: Άνδρας έφαγε μισό κιλό καυτερές πιπεριές και κατέκτησε την πρώτη θέση σε διαγωνισμό φαγητού – Δείτε βίντεο
- Τι λέει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για το ατύχημα με τους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο του Αράξου
- Σπείρα έκλεβε αυτοκίνητα και μηχανές από Καματερό, Ζεφύρι, Νέα Σμύρνη και Περιστέρι – Δείτε φωτογραφίες