MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους ξανά οι αγρότες στα Μάλγαρα – Επιχειρούν να κλείνουν την ΠΑΘΕ – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Στους δρόμους βγήκαν εκ νέου οι αγρότες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, παρατάσσοντας συμβολικά τα τρακτέρ τους στον κεντρικό οδικό άξονα της περιοχής, στέλνοντας μήνυμα προς την Πολιτεία ότι τα αιτήματά τους παραμένουν άλυτα.

Σε αυτή τη φάση, όπως ξεκαθαρίζουν οι ίδιοι, δεν υπάρχει πρόθεση για αποκλεισμό δρόμων, ωστόσο η κινητοποίηση αποτελεί σαφή προειδοποίηση για πιθανή κλιμάκωση των δράσεων το επόμενο διάστημα.

Την ίδια ώρα, σε επιφυλακή βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία, καθώς υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο οι αγρότες να κινηθούν προς την Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης με στόχο τον αποκλεισμό της. Για τον λόγο αυτό, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται ήδη στην περιοχή, επιτηρώντας διακριτικά τις κινήσεις των διαμαρτυρόμενων.

Οι παραγωγοί τονίζουν ότι τα αιτήματά τους εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα και ζητούν άμεσες και σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν σε δυναμικότερες ενέργειες, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους στην εθνική οδό και αφήνοντάς τα εκεί επ’ αόριστον, κλιμακώνοντας έτσι την πίεση.

Να σημειωθεί πως η αστυνομία είχε στήσει φραγμό πριν την αερογέφυρα των Μαλγάρων, όμως μετά από διαπραγματεύσεις ο φραγμός άνοιξε και τα τρακτέρ πέρασαν.

Λίγο μετά τις 11:30 οι αγρότες έφτασαν κάτω από την αερογέφυρα παραπλεύρως της ΠΑΘΕ, ενώ υπάρχουν νέες αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να μην κλείσουν την ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

“Ζητάμε από την αστυνομία, να βγούμε στην ΠΑΘΕ για δύο ώρες. Να δει ο κόσμος ότι δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα μας. Αντίθετα διογκώνονται” ανέφερε μεταξύ άλλων ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης.

Αγρότες Μάλγαρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Μαρίνα Σταυράκη για τις φήμες περί γάμου: “Θα τα πούμε όλα μόλις γυρίσω από την Τουρκία”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Μπιλμπάο: “Φοβερή ατμόσφαιρα στην PAOK Arena, αφιερωμένος ο τελικός στη μνήμη των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκάλυψε τις λέξεις που γνωρίζει στα ελληνικά και ποια από αυτές λέει στη γυναίκα του

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Σοκάρει η Τζένη Κατσίγιαννη: Είχε έρθει πολύ κοντά μου, πήρε το χέρι και το πήγαινε προς τα κάτω

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Θέλουμε να επενδύσουμε στους ανθρώπους της πραγματικής εργασίας, της γνώσης και της αγάπης για την κοινωνία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ίλιον: Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε – 800.000 ευρώ λύτρα είχαν πάρει οι δράστες