Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού – Του επιτέθηκε με αυτοσχέδιο σουβλί

Παραλίγο φονικό ανήμερα της Πρωτομαγιάς στις Φυλακές Δομοκού, όπου είχαμε το σοβαρό τραυματισμό 44χρονου Αλγερινού κρατούμενου στην κοιλιακή χώρα από ομοεθνή συγκρατούμενό του.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr όλα έγιναν αργά το απόγευμα σε πτέρυγα με αλλοδαπούς κρατουμένους. Το θύμα βρισκόταν στο κελί του, όταν σε αυτό εισήλθε 33χρονος ομοεθνής του και του επιτέθηκε με αυτοσχέδιο σουβλί, τραυματίζοντας τον.

Η επέμβαση των σωφρονιστικών υπαλλήλων ήταν άμεση και ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνοδεία εξωτερικών φρουρών στο Κέντρο Υγείας Δομοκού. Αξιολογήθηκε η άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Από τα στοιχεία του ρεπορτάζ φαίνεται να έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του.

Από αστυνομικούς του ΑΤ Δομοκού που επιλήφθηκαν του αιματηρού συμβάντος, συνελήφθη, κατά τα προβλεπόμενα, ο 33χρονος και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας. Ο συλληφθείς φέρεται να εκτίει πολυετή ποινή κάθειρξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, κλοπές και άλλα αδικήματα, ενώ το θύμα εκτίει ποινή φυλάκισης για κλοπή.