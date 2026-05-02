Μάλγαρα: “Μπλόκο” της Αστυνομίας στους αγρότες – Παραμένουν με τα τρακτέρ σε θέσεις μάχης – Δείτε βίντεο

Σε κατάσταση έντασης παραμένει η εικόνα στα Μάλγαρα, όπου αγρότες συνεχίζουν την κινητοποίησή τους, παραμένοντας με τα τρακτέρ τους σε θέσεις μάχης, απέναντι από ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Οι διαμαρτυρόμενοι βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο με τους αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν στήσει φραγμό, αποτρέποντας την πρόσβασή τους στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τροχαία δεν επιτρέπει στους αγρότες να κινηθούν προς τα Διόδια Μαλγάρων και να παρατάξουν εκεί τα τρακτέρ τους.

Παρά την απαγόρευση, οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, κάνοντας λόγο για κλιμάκωση το επόμενο διάστημα.

Στο σημείο βρέθηκε και ο αγροτοσυνδικαλιστής της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων Ρίζος Μαρούδας, ο οποίος υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης για τον αγροτικό κόσμο.

«Μόνο μέσα από τέτοιες κινητοποιήσεις μπορούμε να στείλουμε μήνυμα προς την κυβέρνηση. Τις επόμενες ημέρες θα βγουν στους δρόμους οι αγρότες και σε άλλες περιοχές. Πραγματικά δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο αυξημένο κόστος παραγωγής. Υπάρχει θέμα επιβίωσης. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις και το απαιτούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

“Ζητάμε από την αστυνομία, να βγούμε στην ΠΑΘΕ για δύο ώρες. Να δει ο κόσμος ότι δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα μας. Αντίθετα διογκώνονται” ανέφερε μεταξύ άλλων νωρίτερα ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης.

Αγρότες Μάλγαρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Λάμπρος Κωνσταντάρας – Η συγκινητική φωτογραφία με τον πατέρα του: “Τα ίδια λέγαμε πάντα, αλλά ήταν μια τέλεια ρουτίνα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Αυτό είναι το “μανιφέστο” του Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα – “Η Κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Τραυματισμός 27χρονης Πολωνής στη μαρίνα Αλίμου σε τουριστικό σκάφος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Αυτά είναι τα δύο ψηφιακά εργαλεία που μπλοκάρουν την πρόσβαση των ανηλίκων σε καπνικά προϊόντα, αλκοόλ – Υπό επιτήρηση η νυχτερινή διασκέδαση

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ιράν: “Πιθανή” θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Τραμπ: Μετά το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σαν πέτρα