Έτοιμος ο Ακύλας για την πρώτη πρόβα στη σκηνή της Eurovision – Η φωτογραφία που δημοσίευσε από τη Βιέννη

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Βιέννης για να πραγματοποιήσει την πρώτη του τεχνική πρόβα για τη Eurovision 2026, ο Ακύλας δημοσίευσε φωτογραφία με την ομάδα του από την Αυστρία.

Ο τραγουδιστής και η ελληνική αποστολή αναχώρησαν το πρωί της Παρασκευής 1η Μαΐου από το «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τον Ακύλα να οδηγείται στην τελική ευθεία για Α’ Ημιτελικό, στις 12 Μαΐου.

Το πρωί του Σαββάτου, ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια εικόνα από δρόμο της Βιέννης, στην οποία εμφανίζεται με την ομάδα του, μεταξύ των οποίων ήταν ο Φωκάς Ευαγγελινός, η Παρθένα Χοροζίδου και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που θα βρεθούν μαζί του στη σκηνή: Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Καρυπίδης.

Ποζάροντας όλοι μαζί χαμογελαστοί και ενώ φορούσαν το χαρακτηριστικό σκουφάκι του Ακύλα για το «Ferto», ο Ακύλας σημείωσε πάνω στην εικόνα: «Σήμερα είναι η πρώτη πρόβα».

Akylas

