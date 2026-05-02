Βουλγαρικά σενάρια επιστροφής Ντεσπόντοφ στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο, αυτό δεν έχει αποτρέψει τα βουλγαρικά ΜΜΕ να παρουσιάζουν πληροφορίες για ενδεχόμενη μεταγραφή του.

Τις τελευταίες μέρες, μάλιστα, έχουν ξαναφουντώσει ρεπορτάζ (στο «Tema Sport») που τον θέλουν να αποτελεί βασικό στόχο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ομάδα με την οποία είχε αξιοσημείωτες επιδόσεις. Είχε αγωνιστεί 2,5 χρόνια, καταγράφοντας 80 συμμετοχές, 25 γκολ και 26 ασίστ και με τις εμφανίσεις του οδήγησε την Κάλιαρι να πληρώσει τέσσερα εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τα δικαιώματά του τον Γενάρη του 2019.

Η ομάδα της βουλγαρικής πρωτεύουσας φέρεται να θέλει τον 29χρονο άσο του ΠΑΟΚ, στην νέα ομάδα που θα επιχειρήσει να χτίσει, καθώς υπάρχει πρόθεση να προβεί σε μαζικές εκκαθαρίσεις στο υπάρχουν ρόστερ.

Προφανώς, το θέμα της σχέσης με τον Ντεσπόντοφ θα έρθει και για τον ΠΑΟΚ ψηλά με την λήξη της σεζόν, καθώς φέτος έχει κάνει μία μέτρια σεζόν, με 30 συμμετοχές, 5 γκολ και 4 ασίστ, ενώ έχει και ένα από τα υψηλότερα συμβόλαια στο ρόστερ.

Αυτό, όμως, που προέχει είναι πρώτα να απαλλαγεί από το κότσι που υπάρχει στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του και είναι ξεκάθαρο ότι δεν του επέτρεψε να πιάσει την απόδοση που είχε τις δύο πρώτες σεζόν του με τον ΠΑΟΚ.

Πηγή: metrosport.gr

Κίριλ Ντεσπόντοφ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Πάτρα: Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο οι τρεις τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας στο αεροδρόμιο του Αράξου

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Ζω καλά: Ποιες κυρίες φιλοξενεί ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης αυτό το Σαββατοκύριακο;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Θέλουμε να επενδύσουμε στους ανθρώπους της πραγματικής εργασίας, της γνώσης και της αγάπης για την κοινωνία

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Λάμπρος Κωνσταντάρας – Η συγκινητική φωτογραφία με τον πατέρα του: “Τα ίδια λέγαμε πάντα, αλλά ήταν μια τέλεια ρουτίνα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ζητούν ανοιχτά σύνορα για τους λαθρομετανάστες, δεν πρέπει κανείς να τους παίρνει στα σοβαρά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τραυματισμός 27χρονης Πολωνής στη μαρίνα Αλίμου σε τουριστικό σκάφος