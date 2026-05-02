Σίσσυ Χρηστίδου: Η on air αποκάλυψη για τον γάμο της Φαίης Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Μία αποκάλυψη για τον γάμο της Φαίη Σκορδά με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, έκανε η Σίσσυ Χρηστίδου, σήμερα Σάββατο, μέσα από την εκπομπή της στο Mega.

Η παρουσιάστρια ανέφερε πως σε συνομιλία της με την Φαίη Σκορδά έμαθε ότι ο γάμος θα πραγματοποιηθεί σε κλειστό κύκλο και θα γίνει μεγάλο πάρτι τον Σεπτέμβρη.

«Το πάρτι εγώ ξέρω ότι θα γίνει Σεπτέμβριο. Δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι καλεσμένη. Δεν θέλω να πω τι είπαμε, μπορεί να μην θέλει. Μου είπε ότι θα είναι κλειστός ο γάμος αλλά ότι θα γίνει μετά ένα μεγάλο πάρτι. Τώρα μου το λέει δημοσιογραφικά; Επειδή είμαι καλεσμένη; Να ραφτώ ή να μη ραφτώ; Δεν θα ραφτώ, θα περιμένω επίσημα», αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Φαίης Σκορδά.

Δείτε παρακάτω το σχετικό στιγμιότυπο:

Σίσσυ Χρηστίδου Φαίη Σκορδά

