Θεσσαλονίκη: Αποχώρησαν οι αγρότες από τα Μάλγαρα – “Προ των πυλών” νέες παρόμοιες κινητοποιήσεις
THESTIVAL TEAM
Αποχώρησαν οι αγρότες μετά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας με περίπου 35 τρακτέρ που πραγματοποίησαν το πρωί του Σαββάτου στην κεντρική πλατεία των Μαλγάρων.
Υπενθυμίζεται πως στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τον άξονα ΠΑΘΕ αφού πέρασαν την αερογέφυρα και στάθμευσαν στον παράδρομο του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, χωρίς να παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων.
Οι αγρότες διαμαρτυρήθηκαν για το αυξημένο κόστος παραγωγής καθώς, όπως λένε, η τιμή των λιπασμάτων έχει εκτοξευθεί από τα 600 ευρώ τον τόνο στα περίπου 1.000 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης από 1,5 ευρώ έχει φτάσει στα 2 ευρώ το λίτρο.
Τελικώς οι αγρότες αποχώρησαν λίγο μετά τις 13:30, δηλώνοντας πως τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν νέες παρόμοιες κινητοποιήσεις.
