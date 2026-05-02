Τσουκαλάς: Τον αντίπαλο της ΝΔ, δεν θα τον επιλέξει ούτε ο αγχωμένος κ. Γεωργιάδης ούτε προφανώς ο κ. Μητσοτάκης

«Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παροικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου για να καλύπτουν κάθε φορά τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις τους», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντηση που εξέδωσε σχετικά με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολιάζει ότι «σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που νομίζει ότι είναι η επίσημη φωνή της “Ομάδας Αλήθειας” και όχι της ελληνικής κυβέρνησης, έκανε λόγο για δήθεν συμφωνία στο πρόσωπο του επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη για να παραπλανήσει από την πρωτοφανή κίνηση του προέδρου της Βουλής και της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην τοποθετηθεί η επικεφαλής της ΑΠΔΠΧ και να αναβληθεί η διαδικασία που ρητά προβλέπει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής».

«Τον διαψεύδουμε κατηγορηματικά», υπογραμμίζει ο κ. Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι «παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει» και αυτό «ας το χωνέψει και ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Ως προς την ουσία -όπως σημειώνει-, ο κ. Τσουκαλάς ρωτά αν δύο ημέρες μετά η κυβέρνηση θα ενημερώσει γιατί δεν προχώρησε στον διορισμό της κ. Συγγούνα, στο πρόσωπο της οποίας διαπιστώθηκε πλειοψηφία 3/5. «Γιατί η κυβέρνηση θέλει να μείνει ακέφαλη και απενεργοποιημένη η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;», τονίζει.

Σχολιάζει εν τω μεταξύ ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ότι «πολλή αγωνία έχει ο κ. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση» και προσθέτει: «Δικαίως γιατί δύσκολα θα την αποφύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς, της υπονόμευσης των θεσμών και της καταβύθισης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών».

Σημειώνει ότι «το ΠΑΣΟΚ δίνει αγώνα πρωτιάς και όχι οπισθοφυλακών». «Θα το συνηθίσετε και αυτό με τον καιρό», συνεχίζει απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, για να υπογραμμίσει: «Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς για εσάς, δεν θα τον επιλέξετε ούτε εσείς, κ. Μαρινάκη, ούτε ο αγχωμένος κ. Γεωργιάδης ούτε προφανώς ο κ. Μητσοτάκης. Ο ελληνικός λαός έχει κρίνει, γνωρίζει και θα αποφασίσει για το μέλλον του».

«Με το ΠΑΣΟΚ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή και τη νέα πορεία της χώρας», αναφέρει καταληκτικά.