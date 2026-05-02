Στη Θεσσαλονίκη συναντώνται τα Βαλκάνια – Υπό την αιγίδα του ΥΜΑΘ το 30ο επετειακό Συνέδριο της BaSS

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του 30ου επετειακού Συνεδρίου της Βαλκανικής Στοματολογικής Εταιρείας (BaSS), καθηγητή Αθανάσιο Πουλόπουλο, τον Πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Βάϊο Κοντόπουλο και μέλη των δ.σ. της BaSS και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης είχε στις 29 Απριλίου ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, ενόψει της πραγματοποίησης του 30ου επετειακού Συνεδρίου της BaSS στην Θεσσαλονίκη, από τις 7 μέχρι τις 9 Μαΐου, υπό την αιγίδα του ΥΜΑΘ.

Με κεντρικό μήνυμα «One Region-One Vision: Advancing Dentistry Together», το 30ο επετειακό Συνέδριο της Βαλκανικής Στοματολογικής Εταιρείας (BaSS) φιλοδοξεί να ενώσει οδοντιάτρους από όλα τα Βαλκάνια και όχι μόνο, να προωθήσει την συνεργασία, να μοιραστεί επιστημονική γνώση και να διαμορφώσει το μέλλον της Οδοντιατρικής στην περιοχή των Βαλκανίων.

Η ανάπτυξη διαβαλκανικών συνεργασιών τόσο σε ακαδημαϊκό-επιστημονικό, όσο και σε επιχειρηματικό και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, όπως τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης, αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες του ΥΜΑΘ και βρίσκεται και στο επίκεντρο της περιοδείας εξωστρέφειας σε βαλκανικές πρωτεύουσες που έχει σε εξέλιξη το ΥΜΑΘ.

Η οδοντιατρική σήμερα, όπως επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συνεδρίου, καθηγητής Αθανάσιος Πουλόπουλος, γνωρίζει ταχεία εξέλιξη μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, προηγμένων υλικών και νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων και «οι στόχοι αυτής της συνάντησης είναι πολλαπλοί: εκπαιδευτικοί για τους νέους συναδέλφους μας, επιστημονικοί για ερευνητές και κλινικούς ιατρούς και κοινωνικοί για όλους, ενδυνάμωση δεσμών φιλίας και πολιτιστικής σύνδεσης στην περιοχή μας».